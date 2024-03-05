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17:33, 5 марта 2024Забота о себе

Гинекологи опровергли популярный миф о менструации

Фото: semen zhuravlev / Unsplash

Американские гинекологи Джен Гюнтер и Чарис Чемберс опровергли популярный миф о синхронизации менструальных циклов женщин, которые тесно общаются или проживают вместе. Мнение специалисток приводит Daily Mail.

Гинекологи рассказали, что заблуждение появилась из-за исследования, проведенного психологом Гарвардского университета Мартой МакКлинток. Она пришла к выводу, что примерно через полгода совместного проживания у близких подруг менструальные циклы синхронизируются. По словам Гюнтер, позже это исследование было опровергнуто врачами, но многие по-прежнему в это верят. «Не существует никакого биологического механизма, чтобы это случилось. Это абсолютный миф», — заявила Гюнтер.

В свою очередь, гинеколог Чарис Чемберс добавила, что многие женщины уверяют: они на собственном опыте убедились в синхронизации циклов. Однако на самом деле они имеют дело с ложными воспоминаниями, считает врач. «Мозг запоминает моменты, когда менструации совпадали, и игнорирует моменты, когда этого не происходило», — объяснила Чемберс. По ее словам, рано или поздно у разных женщин с разными циклами месячные начнутся в один день. «Это чистая математика, которая не имеет ничего общего с анатомией», — заявила врач.

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      Екатерина Улитина
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