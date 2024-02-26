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20:36, 26 февраля 2024Забота о себе

Врач развеяла несколько популярных мифов о раке

Гинеколог Уланкина: сахар и продукты с ГМО не провоцируют развитие рака

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Сладкая пища и генномодифицированные продукты (ГМО) не провоцируют рост раковых клеток, считает врач-гинеколог Ольга Уланкина. В беседе с «Газетой.Ru» она развеяла еще несколько популярных мифов о раке.

Первым популярным мифом Уланкина назвала убеждение, что любители сладкого чаще болеют раком. На самом деле, говорит врач, нет ни одного доказательства в пользу того, что потребление сахара провоцирует онкологические заболевания. «Однако злоупотребление добавленным сахаром может способствовать ожирению, что в действительности увеличивает риск развития злокачественных опухолей», — отметила Уланкина.

Также, по мнению врача, нельзя заболеть раком из-за ГМО. Доказательств того, что такие продукты вызывают мутации в геноме человека и провоцируют онкологические заболевания, нет, заверила Уланкина. «Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также убеждена, что ГМО-продукты не угрожают здоровью человека», — отметила специалистка.

Еще один страх, о котором рассказала Уланкина, связан с развитием рака из-за использования мобильных телефонов. По ее словам, опасения возникли после того, как в 2014 году ВОЗ внесла электромагнитные поля, генерируемые мобильными телефонами, в список потенциальных канцерогенов. На момент принятия этого решения четких доказательств этого не было. Более поздние исследования доказали, что радиоволны не обладают достаточной энергией, чтобы расщепить ДНК и вызвать повреждение клеток, которое может спровоцировать опухоль, добавила врач.

Вместе с этим есть данные и других исследований, которые показали связь между высокими дозами электромагнитного излучения и возникновением рака сердца у собак. «Споры о вреде или безвредности мобильных телефонов ведутся до сих пор», — резюмировала специалистка.

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Наконец, Уланкина назвала ошибочным убеждение, что рак не появляется, если в семье им раньше никто не болел. Она объяснила, что 10 процентов выявленных онкологических заболеваний действительно обусловлены наследственностью. Но, помимо этого фактора, на заболевание влияет окружающая среда и образ жизни. Так, по словам врача, злоупотребление даже слабоалкогольными напитками увеличивает риск развития злокачественных опухолей головы и шеи, пищевода, печени и кишечника. Также опасные мутации клеток возникают под воздействием канцерогенов из табака, предупредила Уланкина. Еще одним фактором, который многие недооценивают, она назвала солнечные ожоги. По словам врача, всего пять солнечных ожогов за всю жизнь увеличивают риск развития рака кожи более чем в два раза.

Ранее проктолог, онколог Елена Смирнова рассказала о простом способе снизить риск развития рака кишечника. По ее словам, несколько чашек кофе в день способны не только уменьшить вероятность появления рака, но и предотвратить рецидивы.

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      Екатерина Улитина
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