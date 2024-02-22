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19:18, 22 февраля 2024Забота о себе

Назван доступный способ снизить риск рака кишечника

Онколог Смирнова: несколько чашек кофе в день снижают риск рака кишечника

Фото: Unsplash

Проктолог, онколог Елена Смирнова рассказала, что выпитые в день несколько чашек кофе значительно снижают риск развития рака кишечника, а также его рецидивов. Этот доступный способ врач назвала в своем Telegram-канале.

Онколог обратила внимание на то, что эффективность кофе в профилактике рака уже была доказана. А недавно ученые выяснили, что напиток также снижает риск рецидива рака кишечника.

Пациенты, которые пьют более четырех чашек в день, имеют на 37 процентов меньше шансов рецидива, чем те, кто пьет менее двух чашек в день

Елена Смирновапроктолог, онколог

Доктор также отметила, что у пациентов с колоректальным раком самый низкий процент летальных исходов был среди тех, кто выпивал от трех до пяти чашек кофе в день.

Подобный эффект объясняется тем, что кофе благотворно влияет на микробиоту, защищая кишечник. Также кофе улучшает работу печени, защищая ее от неалкогольного жирового гепатоза.

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