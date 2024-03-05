Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:53, 5 марта 2024Мир

Раскрыта одна из главных целей США на Украине

Экс-советник кабмина ФРГ Рар: США разрушили связь Европы и РФ в энергетике

Фото: Unsplash

Немецкий политолог, историк, экс-советник правительства ФРГ Александр Рар заявил, что с помощью конфликта на Украине США достигли своих целей. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Рар раскрыл одну из главных целей США на Украине и подчеркнул, что Вашингтон разрушил связь Европы и России в области энергетики. По его мнению, теперь европейские страны полностью зависят от США.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

«С точки зрения Америки, есть даже собственные стратегические успехи на Украине. В США, по-видимому, соглашаются со сдачей восточных территорий Украины России. Но Западную Украину будут компенсировать членством в НАТО», — отметил он.

Ранее в Евросоюзе отказались продлевать транзит газа из России через Украину. Об этом объявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Срок соглашения двух стран истекает в 2024 году. В пресс-службе правительства Украины ранее заявляли, что страна не намерена «договариваться с россиянами и продлевать контракт».

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

      Девушка примерила на камеру платье Shein и удивила зрителей непристойной деталью

      Apple отменила весеннюю презентацию гаджетов

      В США исключили отстранение Трампа от праймериз

      Минобороны озвучило возможный сценарий нападения на Россию

      Внезапно распечатанное на принтере фото удивило девушку

      В США раскрыли превосходство России над Украиной

      Обладатель огромного пениса написал книгу и обвинил порнографов в обмане

      Администрацию Байдена уличили в желании уничтожить США

      Минфин заявил о продлении льготной ипотеки для родителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше