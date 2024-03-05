Раскрыта одна из главных целей США на Украине

Экс-советник кабмина ФРГ Рар: США разрушили связь Европы и РФ в энергетике

Немецкий политолог, историк, экс-советник правительства ФРГ Александр Рар заявил, что с помощью конфликта на Украине США достигли своих целей. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Рар раскрыл одну из главных целей США на Украине и подчеркнул, что Вашингтон разрушил связь Европы и России в области энергетики. По его мнению, теперь европейские страны полностью зависят от США.

«С точки зрения Америки, есть даже собственные стратегические успехи на Украине. В США, по-видимому, соглашаются со сдачей восточных территорий Украины России. Но Западную Украину будут компенсировать членством в НАТО», — отметил он.

Ранее в Евросоюзе отказались продлевать транзит газа из России через Украину. Об этом объявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Срок соглашения двух стран истекает в 2024 году. В пресс-службе правительства Украины ранее заявляли, что страна не намерена «договариваться с россиянами и продлевать контракт».