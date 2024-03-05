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00:10, 5 марта 2024Наука и техника

Apple обвинили в создании монополии в «облаке»

Против Apple подали иск из-за создания монополии в хранилище iCloud

Фото: Mike Segar / Reuters

В США пользователи Apple обвинили корпорацию в создании монополии на рынке облачных сервисов. Об этом сообщает издание Engadget.

Иск был подан 1 марта в суд Северной Калифорнии. По словам истцов, компания создала в своей экосистеме несправедливые условия для работы сторонних облачных сервисов. В документе говорится, что работа облачных хранилищ с iPhone и iPad ограничена, так как приоритет отдается фирменному сервису iCloud.

Интересы пользователей представляет юридическая фирма Hagens Bergman. По словам юристов, Apple позволяет использовать сторонние хранилища с iPhone, однако многую информацию, включая данные приложений и сведения о настройках, можно синхронизировать только с помощью iCloud. В компании заявили, что потребителям либо приходится отказаться от резервного копирования, либо пользоваться iCloud и платить по навязанным тарифам.

В Apple еще не отреагировали на подготовку к судебному разбирательству. В Hagens Bergman предложили любым пользователям присоединиться к иску, представители фирмы оценили число пострадавших от монополии Apple в десятки миллионов потребителей.

В июле 2022 года американский банк Affinity Credit Union подал в суд на Apple из-за ограничения функции платежей в App Store. Компанию обвинили в том, что она позволяет приобретать приложения и проводить встроенные покупки только через сервис Apple Pay.

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      Андрей Ставицкий
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