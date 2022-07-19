На Apple подали в суд из-за Apple Pay

Bloomberg: банк Affinity Credit Union обвинил Apple в создании монополии в App Store

Американский банк Affinity Credit Union подал в суд на Apple из-за ограничения функции платежей в App Store. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители кредитной организации заявили, что Apple создала монополию в собственном магазине App Store, так как ограничила функции сторонних платежей на платформе. Компанию обвинили в том, что она позволяет приобретать приложения и проводить встроенные покупки только через сервис Apple Pay, тем самым злоупотребляя доминирующим положением.

В иске, который был подан в Федеральный суд в Сан-Хосе (Калифорния), говорится, что Apple берет с эмитентов комиссию в размере 0,15 процента за транзакции по кредитным картам, 0,05 процента — дебетовым картам. В свою очередь системы Google Pay и Samsung Pay, работающие в экосистеме Android, не взимают комиссию. «Налог на Apple Pay принес Apple один миллиард долларов в 2019 году, и этот показатель увеличится в четыре раза к 2023 году», — заявили юристы Affinity Credit Union.

По словам представителей банка, если бы Apple столкнулась с конкуренцией на своей площадке, то не смогла бы зарабатывать такие деньги на комиссии.

Журналисты отметили, что интересы американского банка представляет Hagens Berman и Sperling & Slater, которая не в первый раз судится с Apple. Так, в 2016 году юридическая фирма добилась мирового соглашения и выплат для своих клиентов в размере 400 миллионов долларов от Apple в деле об установлении цен на электронные книги.

В начале мая Еврокомиссия сообщила Apple о своем предварительном мнении относительно статуса компании на рынке мобильных кошельков. Американскую корпорацию заподозрили в том, что она могла ограничить доступ к своим технологиям другим игрокам на рынке электронной коммерции.