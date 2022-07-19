Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На Apple подали в суд из-за Apple Pay

Bloomberg: банк Affinity Credit Union обвинил Apple в создании монополии в App Store

Фото: Shutterstock

Американский банк Affinity Credit Union подал в суд на Apple из-за ограничения функции платежей в App Store. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители кредитной организации заявили, что Apple создала монополию в собственном магазине App Store, так как ограничила функции сторонних платежей на платформе. Компанию обвинили в том, что она позволяет приобретать приложения и проводить встроенные покупки только через сервис Apple Pay, тем самым злоупотребляя доминирующим положением.

Материалы по теме:
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021

В иске, который был подан в Федеральный суд в Сан-Хосе (Калифорния), говорится, что Apple берет с эмитентов комиссию в размере 0,15 процента за транзакции по кредитным картам, 0,05 процента — дебетовым картам. В свою очередь системы Google Pay и Samsung Pay, работающие в экосистеме Android, не взимают комиссию. «Налог на Apple Pay принес Apple один миллиард долларов в 2019 году, и этот показатель увеличится в четыре раза к 2023 году», — заявили юристы Affinity Credit Union.

По словам представителей банка, если бы Apple столкнулась с конкуренцией на своей площадке, то не смогла бы зарабатывать такие деньги на комиссии.

Журналисты отметили, что интересы американского банка представляет Hagens Berman и Sperling & Slater, которая не в первый раз судится с Apple. Так, в 2016 году юридическая фирма добилась мирового соглашения и выплат для своих клиентов в размере 400 миллионов долларов от Apple в деле об установлении цен на электронные книги.

В начале мая Еврокомиссия сообщила Apple о своем предварительном мнении относительно статуса компании на рынке мобильных кошельков. Американскую корпорацию заподозрили в том, что она могла ограничить доступ к своим технологиям другим игрокам на рынке электронной коммерции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин и Эрдоган встретились
Украина заявила об ожидании ракетных комплексов NASAMS от западных стран
Духовный лидер Ирана описал сценарий войны России и НАТО под предлогом Крыма
Российская фигуристка вышла на шоу Плющенко в украшениях за 1,7 миллиона рублей
Украинский канал показал видео Мэддисона в сюжете о дефиците продуктов в России
Директор Шатунова рассказал о поведении людей на могиле певца
Россиянина приговорили за убийство девушки скородой
Женщина убила соперницу и изменила внешность за 359 тысяч рублей
Россияне перестали арендовать один тип квартир
Южная Корея заявила о готовности поддержать ограничение цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.