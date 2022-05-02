Apple заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

Еврокомиссия: Apple могла злоупотребить положением на рынке мобильных кошельков

Еврокомиссия сообщила Apple о своем предварительном мнении относительно статуса компании на рынке мобильных кошельков. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

В заявлении говорится, что Еврокомиссия составила предварительное мнение о том, что Apple могла злоупотребить доминирующим положением на рынках в области мобильных кошельков. Таким образом, американскую компанию заподозрили в том, что она могла ограничить доступ к своим технологиям другим игрокам на рынке электронной коммерции.

«Мы нашли признаки того, что Apple ограничила доступ третьих лиц к ключевым технологиям, необходимым для разработки конкурирующих решений для мобильных кошельков на устройствах Apple», — отметила председатель Еврокомиссии по цифровым технологиям Маргрет Вестагер.

Apple Pay — фирменная платежная система, доступная на iOS и других операционных системах Apple. Уточняется, что Apple Pay — единственное решение, которое может работать на устройствах американского бренда. В заявлении говорится, что таким образом Apple могла ограничивать конкуренцию на рынке и выбор потребителей.

В конце апреля члены Европейского парламента утвердили USB-C в качестве единого разъема для продаваемых в Европе телефонов и планшетов. По словам специалистов, данное решение в наибольшей степени может затронуть Apple, которая придерживается разъема Lightning в своих смартфонах.