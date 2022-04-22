Европарламент выбрал единый разъем для смартфонов

Члены Европарламента выбрали USB-C единым разъемом для всех продаваемых смартфонов

Члены Европейского парламента утвердили USB-C в качестве единого разъема для продаваемых в Европе смартфонов и планшетов. Об этом сообщает издание ZDNet.

Члены Европейского парламента в Комитете по внутреннему рынку и защите прав потребителей проголосовали за предложение о переходе на единый формат для всех смартфонов. Голосование завершилось 43 голосами за и двумя против. Предложение о переходе на общий стандарт для гаджетов было внесено 23 сентября 2021 года.

В сообщении на сайте Европарламента говорится, что выбор USB-C в качестве единого разъема для смартфонов позволит снизить количество продаваемых зарядных аксессуаров и благоприятно скажется на окружающей среде. Также законодатели ЕС предложили, чтобы на устройствах была четкая маркировка, говорящая о том, входит ли в комплект смартфона или планшета зарядное устройство.

Помимо телефонов новые правила собираются распространить на планшеты, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, игровые приставки и портативные колонки, если их можно заряжать от проводного кабеля. Также устанавливать общий разъем решили и в ноутбуки.

По словам журналистов ZDNet, данное решение в наибольшей степени может затронуть Apple, которая придерживается разъема Lightning в своих смартфонах и не комплектует iPhone зарядными устройствами. Переход на новый стандарт может занять несколько лет.

В конце апреля известный инсайдер LeaksApplePro объяснил, почему Apple не торопится выпускать смартфоны с разъемом USB-C. По его словам, ИТ-гигант получает большие деньги с лицензионных платежей от любого производителя, который выпускает Lightning-аксессуары, и не хочет отказываться от дополнительного источника дохода.