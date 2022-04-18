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Названа причина отсутствия iPhone с USB-C

LeaksApplePro: Apple не откажется от разъема Lightning в iPhone из-за денег

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / Globallookpress.com

Apple не собирается внедрять в iPhone универсальный порт USB-C. Об этом сообщает издание iDrop News.

В колонке для издания известный инсайдер LeaksApplePro назвал причину, по которой Apple уже 10 лет выпускает смартфоны с портом Lightning. По словам специалиста, компания не собирается отказываться от проприетарного разъема по финансовым соображениям. Автор отметил, что ИТ-гигант получает большие деньги с лицензионных платежей от любого производителя, который выпускает Lightning-аксессуары — зарядки, адаптеры, док-станции и прочее оборудование.

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«Apple зарабатывает много денег на этих лицензионных платежах и не планирует прекращать этот доход», — заявил LeaksApplePro. Поэтому компания не откажется от Lightning в пользу USB-C, который используется в Android-смартфонах, из-за отсутствия возможности заработать на этом.

Инсайдер заметил, что Apple заменит устаревший порт только тогда, когда полностью перейдет на технологию беспроводной зарядки и передачи данных по MagSafe. Разъем Lightning базируется на технологии USB 2.0, из-за чего скорость передачи данных по проводу не является высокой. По информации автора, в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max увеличится скорость передачи данных. «У iPhone 16 Pro есть шанс стать первым смартфоном Apple без портов», — подытожил специалист.

Ранее журналисты выяснили, что Apple запатентовала зарядку, которая может обмениваться данными с устройствами. Теоретически технология позволит использовать зарядные аксессуары в качестве инструмента защиты iPhone.

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Андрей Ставицкий
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