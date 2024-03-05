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16:47, 5 марта 2024Россия

Известного историка уволили из Европейского университета

РБК: историка Ивана Куриллу уволили из Европейского университета за прогулы

Фото: Wikimedia

Известного историка-американиста Ивана Куриллу уволили из Европейского университета (ЕУ) в Санкт-Петербурге за прогулы. По словам самого ученого, это произошло, несмотря на согласованный «более чем за год» творческий отпуск, пишет РБК.

В пресс-службе университета изданию пояснили, что Курилле согласовали отпуск в ноябре 2022 года. В декабре 2023-го выяснилось, что в период отпуска он собирался уехать работать в США. Комитет по персоналу ЕУ предложил Курилле «либо отказаться от оплачиваемого творческого отпуска, предоставляемого ЕУ, либо от оплачиваемой позиции в США», но тот не согласился.

После этого решение о творческом отпуске отозвали. Куриллу якобы оповестили об этом 29 декабря 2023 года, но 12 января 2024-го он все равно улетел в США. В результате историка уволили за прогулы из-за несогласованного отъезда.

Курилла проработал в университете девять лет. В феврале 2022 года он подписал открытое обращение ученых с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине.

В июне 2023 года появилась информация о том, что Санкт-Петербургский государственный университет уволил доцента кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории Михаила Белоусова за антироссийскую позицию. Преподаватель осудил СВО и поддержал Украину.

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      Владислав Толстиков
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