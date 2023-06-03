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01:10, 3 июня 2023Россия

В Петербурге доцента уволили из вуза за антироссийскую позицию

СПбГУ уволил доцента Института истории Белоусова за антироссийскую позицию
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории Михаила Белоусова за антироссийскую позицию, сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что историк высказывался против специальной военной операции и в поддержку Украины в период траура по погибшему студенту университета Федору Соломонову, который ушел добровольцем на службу, взяв академический отпуск.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев подписал указ об увольнении Белоусова за «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы» по итогам заседания комиссии по этике.

Ранее в мае Роспотребнадзор официально подтвердил увольнение главы центра «Вектор» Рината Максютова. Там пояснили, что основанием для прекращения трудовых отношений с директором Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.

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    Марина Совина
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