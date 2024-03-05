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20:44, 5 марта 2024Интернет и СМИ

Известный российский журналист высказался об эмиграции

Телеведущий Андрей Добров заявил, что не задумывался об эмиграции

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Известный российский журналист и телеведущий Андрей Добров заявил, что не задумывался об эмиграции. На эту тему он высказался в беседе с KP.RU.

По словам Доброва, у него не возникало дилеммы о том, покидать страну или нет. «Я жил и живу в России. Я даже в отпуск в другие страны ездил с небольшой охотой. Тем более жить в другой стране — зачем?» — сказал он.

Ведущий также добавил, что не намерен бросать страну в ходе текущей политической обстановки.

Ранее телеведущая Елена Ханга раскрыла, что планировала переехать в США, но в итоге решила остаться в России. Она объяснила отказ от эмиграции желанием мужа жить в Москве.

Перед этим о переезде из России высказалась теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко). Она заверила, что не представляет себя и свою жизнь нигде, кроме как в России.

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      Маргарита Щигарева
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