Известный юморист раскрыл подробности ухода Батрутдинова из популярного шоу

Юморист Джабраилов заявил, что Батрутдинов сам ушел из «Ошуительного Хоу»

Известный российский юморист Игорь Джабраилов, ставший новым соведущим Гарика Харламова в популярном проекте «Ошуительное Хоу» вместо Тимура Батрутдинова, раскрыл подробности ухода своего предшественника. Об этом он высказался в выпуске шоу блогерши Иды Галич «Есть вопросики», доступном на YouTube.

«Они (Харламов и Батрутдинов — прим. «Ленты.ру») вели вдвоем, потом Гарик несколько выпусков вел один. А потом мне предложили стать вторым ведущим. Не было такого, что Тимур вел, а ему [сказали]: "Слушай, нет, вместо тебя [будет] Джабраилов», — заявил юморист, подчеркнув, что Батрутдинов сам ушел из проекта.

Также Джабраилов рассказал, что Харламов опоздал на первую совместную с ним съемку. Юморист позвонил звезде Comedy Club и признался, что очень переживает. «Он (Харламов — прим. «Ленты.ру») говорит: "Я тебя сейчас научу. Правило номер один: никогда не волнуйся". Все, а второго [правила] не было», — вспомнил комик.

Ранее Джабраилов рассказал о главной ошибке в карьере. По его словам, работа за кадром стала губительной для его работы.