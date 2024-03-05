Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:45, 5 марта 2024Интернет и СМИ

Известный юморист раскрыл подробности ухода Батрутдинова из популярного шоу

Юморист Джабраилов заявил, что Батрутдинов сам ушел из «Ошуительного Хоу»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский юморист Игорь Джабраилов, ставший новым соведущим Гарика Харламова в популярном проекте «Ошуительное Хоу» вместо Тимура Батрутдинова, раскрыл подробности ухода своего предшественника. Об этом он высказался в выпуске шоу блогерши Иды Галич «Есть вопросики», доступном на YouTube.

«Они (Харламов и Батрутдинов — прим. «Ленты.ру») вели вдвоем, потом Гарик несколько выпусков вел один. А потом мне предложили стать вторым ведущим. Не было такого, что Тимур вел, а ему [сказали]: "Слушай, нет, вместо тебя [будет] Джабраилов», — заявил юморист, подчеркнув, что Батрутдинов сам ушел из проекта.

Также Джабраилов рассказал, что Харламов опоздал на первую совместную с ним съемку. Юморист позвонил звезде Comedy Club и признался, что очень переживает. «Он (Харламов — прим. «Ленты.ру») говорит: "Я тебя сейчас научу. Правило номер один: никогда не волнуйся". Все, а второго [правила] не было», — вспомнил комик.

Ранее Джабраилов рассказал о главной ошибке в карьере. По его словам, работа за кадром стала губительной для его работы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Международный уголовный суд хочет арестовать двух российских командующих. Чем они известны?

      Россиянам посоветовали сосать палец для избавления от второго подбородка

      CAS сократил четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира в пять раз

      Стало известно отношение украинцев к работе офиса Зеленского

      Власти США не одобрили поставки в Китай «слишком мощного» чипа

      В Италии создадут центр управления европейской системой IRIS²

      Пятерых членов ОПГ приговорили к колонии строгого режима за похищение россиян

      Известный юморист раскрыл подробности ухода Батрутдинова из популярного шоу

      В Ленобласти школьницы избили сверстницу, заплевали ей лицо и сняли это на видео

      Турист вступился за девушку во время драки на Бали и чуть не лишился зрения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше