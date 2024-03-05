Кадровый резерв России оценили

АКРА: кадровый резерв России оценивается в 7,5 миллиона человек

В настоящее время в России есть скрытые трудовые резервы, в число которых входят граждане, которые не относятся к экономически активному населению. Подобных кадров в стране насчитывается в общей сложности 7,5 миллиона человек, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты рейтингового агентства АКРА.

Из 7,5 миллиона человек, согласно оценке агентства, почти 5 миллионов относятся к категории старшего возраста, еще 1,5 миллиона — представители молодого поколения. В АКРА также отметили, что в категорию экономически неактивного населения входят значительное число россиян, которые «хотят работать, но не могут реализовать это желание по разным причинам».

При этом оценка рейтингового агентства не включает потенциал трудовой иммиграции. Если учитывать данный фактор, то потенциал дополнительной рабочей силы в России может оказаться выше, пришли к выводу эксперты.

Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что в 2023 году в России около 60 процентов российских предприятий и компаний столкнулись с кадровым голодом. В свою очередь, президент Владимир Путин указывал, что в настоящее время отечественному рынку труда не хватает в общей сложности 2,5 миллиона человек.