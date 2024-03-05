Китай уличили в игнорировании Украины

Bloomberg: Китай холодно относится к дипломатам с Украины и игнорирует посла

Китай холодно относится к дипломатам с Украины, находящимся в стране, пишут авторы агентства Bloomberg в материале о роли Пекина в урегулировании украинского конфликта.

2 марта спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй приехал в Россию, а затем должен был направиться на Украину, а также посетить Польшу, Германию, Францию и Бельгию. Цель поездки — поиск политического урегулирования конфликта. Однако Bloomberg считает, что визит не принесет ощутимых итогов — неназванный европейский дипломат счел поездку поспешно организованной.

Также отмечается, что посол Украины в Китае Павел Рябикин с момента назначения летом прошедшего года добился в Пекине лишь нескольких встреч, отправив запросы почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. В это же время за 2023 год, по словам посла РФ в КНР Игоря Моргулова, произошли 27 визитов российских чиновников различных уровней в Китай, включая поездку президента Владимира Путина.

В МИД КНР в ответ на вопрос об отсутствии встреч с украинским послом заявили, что «каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны». «Деятельность Пекина за рубежом, похоже, контрастирует с его действиями внутри страны», — констатирует издание.

Ранее Ли Хуэй отмечал, что Китай готов и дальше содействовать переговорам России и Украины для урегулирования конфликта. По его словам, Китай может быть посредником и помогать в достижении консенсуса.