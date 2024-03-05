Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:58, 5 марта 2024Бывший СССР

Китай уличили в игнорировании Украины

Bloomberg: Китай холодно относится к дипломатам с Украины и игнорирует посла

Фото: Tingshu Wan / Reuters

Китай холодно относится к дипломатам с Украины, находящимся в стране, пишут авторы агентства Bloomberg в материале о роли Пекина в урегулировании украинского конфликта.

2 марта спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй приехал в Россию, а затем должен был направиться на Украину, а также посетить Польшу, Германию, Францию и Бельгию. Цель поездки — поиск политического урегулирования конфликта. Однако Bloomberg считает, что визит не принесет ощутимых итогов — неназванный европейский дипломат счел поездку поспешно организованной.

Также отмечается, что посол Украины в Китае Павел Рябикин с момента назначения летом прошедшего года добился в Пекине лишь нескольких встреч, отправив запросы почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. В это же время за 2023 год, по словам посла РФ в КНР Игоря Моргулова, произошли 27 визитов российских чиновников различных уровней в Китай, включая поездку президента Владимира Путина.

В МИД КНР в ответ на вопрос об отсутствии встреч с украинским послом заявили, что «каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны». «Деятельность Пекина за рубежом, похоже, контрастирует с его действиями внутри страны», — констатирует издание.

Ранее Ли Хуэй отмечал, что Китай готов и дальше содействовать переговорам России и Украины для урегулирования конфликта. По его словам, Китай может быть посредником и помогать в достижении консенсуса.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине. Помогут ли истребители ВСУ?

      В Молдавии предрекли проигрыш Санду при честных выборах

      Появились подробности о пожаре на нефтебазе под Белгородом

      Бывшему прокурору российского города запросили пять лет за сфабрикованное дело

      Россияне ринулись скупать автомобили в кредит

      Колготки неожиданного цвета стали модными в 2024 году

      Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс

      В США начался ключевой день для номинации Трампа и Байдена на выборы

      Роман Костомаров стал послом благотворительной программы «ДоброFON»

      В Яндекс Путешествиях рассказали о возможности оплаты отелей в России по частям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше