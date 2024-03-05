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14:54, 5 марта 2024Бывший СССР

Командование ВСУ назвало сложной ситуацию на поле боя

Командующий ВСУ Тарнавский назвал сложной ситуацию на поле боя

Фото: Stringer / Reuters

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский назвал сложной ситуацию на поле боя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В операционной зоне ОСГВ "Таврия" обстановка остается сложной», — признал Тарнавский.

Ранее командующий ОСГВ «Таврия» сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России имеют успехи на авдеевском направлении. Он назвал ситуацию на фронте динамичной. По его словам, украинские войска ведут подготовку оборонительных укреплений западнее Авдеевки.

Кроме того, в марте губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что доминирование артиллерии ВС России в регионе очевидно, а ВСУ не в состоянии адекватно и достойно отвечать на атаки. Как он утверждал, это дает российским военным перспективы.

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      Кристина Есикова
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