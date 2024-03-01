Командующий ВСУ Тарнавский: ВС России имеют успехи на авдеевском направлении

Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский признал успехи российских сил на авдеевском направлении. Как сообщил в Telegram-канале генерал, продвижение Вооруженных сил (ВС) России связано с преимуществом в артиллерии.

«[ВС России] увеличивают интенсивность артиллерийских обстрелов, имеют значительное преимущество в боеприпасах, наращивают численность штурмовых групп — до батальонно-тактической группы, бросают в действия новые резервы, поэтому имеют некоторые локальные успехи», — заявил военный.

Тарнавский добавил, что ситуация на фронте динамичная, а ВСУ ведут подготовку оборонительных укреплений западнее Авдеевки.

Ранее об успехах Российской армии на авдеевском направлении отчиталось Министерство обороны России. За неделю подразделения группировки ВС России «Центр» взяли под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.