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12:22, 5 марта 2024Россия

Комитет Совфеда поддержал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Профильный комитет СФ поддержал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает ТАСС.

Принятый 28 февраля Государственной Думой закон запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу самих иноагентов в СМИ и интернете. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 парламентариев. Как позже отметил сам спикер, закон показал свою эффективность «за несколько дней с момента принятия». 5 марта он указал, что многие иноагенты уже объявили о закрытии своих проектов.

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      Игорь Дмитров
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