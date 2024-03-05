Комитет Совфеда поддержал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Профильный комитет СФ поддержал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает ТАСС.

Принятый 28 февраля Государственной Думой закон запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу самих иноагентов в СМИ и интернете. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 парламентариев. Как позже отметил сам спикер, закон показал свою эффективность «за несколько дней с момента принятия». 5 марта он указал, что многие иноагенты уже объявили о закрытии своих проектов.