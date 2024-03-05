Лежавшей на асфальте москвичке подожгли лицо
РЕН ТВ: в Москве лежавшей на асфальте пьяной женщине подожгли лицо зажигалкой
В Москве хулиганы подожгли лицо зажигалкой пьяной женщине, которая лежала на асфальте. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала пояснил, что пострадавшая проснулась от издевательств со стороны группы молодых людей. Женщина после инцидента отправилась домой, а на следующий день вызвала медиков.
В больнице у нее диагностировали ожоги второй степени. Сотрудники правоохранительных органов начали искать злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске подростки в балаклавах жестоко избили дворника. Несовершеннолетние также отняли у него лопату и начали бить ею несчастного. По факту случившегося была организована проверка. Сведений о состоянии пострадавшего тогда не поступало.