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15:44, 5 марта 2024Россия

Лежавшей на асфальте москвичке подожгли лицо

РЕН ТВ: в Москве лежавшей на асфальте пьяной женщине подожгли лицо зажигалкой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве хулиганы подожгли лицо зажигалкой пьяной женщине, которая лежала на асфальте. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что пострадавшая проснулась от издевательств со стороны группы молодых людей. Женщина после инцидента отправилась домой, а на следующий день вызвала медиков.

В больнице у нее диагностировали ожоги второй степени. Сотрудники правоохранительных органов начали искать злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске подростки в балаклавах жестоко избили дворника. Несовершеннолетние также отняли у него лопату и начали бить ею несчастного. По факту случившегося была организована проверка. Сведений о состоянии пострадавшего тогда не поступало.

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      Анна Щербакова
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