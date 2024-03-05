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18:29, 5 марта 2024Забота о себе

Людям после 50 лет назвали эффективные способы похудеть

Нутрициолог Кузина посоветовала есть небольшими порциями, чтобы похудеть

Фото: Unsplash

После 50 лет похудеть становится сложнее, так как замедляется обмен веществ, предупредила нутрициолог Катерина Кузина. Способы снизить вес в зрелом возрасте она подсказала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Кузиной, самая плохая стратегия похудения — это сидеть на жестких диетах. Нутрициолог объяснила, что голодание действительно помогает быстро сбросить вес, но как только человек вновь начнет есть в соответствии со своими пищевыми привычками, лишние килограммы вернутся в том же или в большем объеме.

Вместо того чтобы морить себя голодом, эксперт посоветовала людям после 50 лет питаться часто и небольшими порциями. Она подчеркнула, что важно употреблять пищу медленно и тщательно ее пережевывать, чтобы вовремя почувствовать насыщение и не переесть. Одним из основных правил эффективного похудения в зрелом возрасте нутрициолог назвала распределение пищи в течение дня таким образом, чтобы утром съедать наиболее калорийные и жирные продукты, а на ужин оставлять легкие блюда. «На завтрак вы можете позволить себе съесть больше, но уже обед должен быть скромнее, а ужин — совсем легкий», — объяснила Кузина.

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Помимо этого, Кузина посоветовала ограничить употребление сладкого или полностью от него отказаться. Также она рекомендовала за час до еды выпивать стакан воды. По ее словам, это поможет избежать обезвоживания и контролировать аппетит.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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      Екатерина Улитина
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