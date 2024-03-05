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18:28, 5 марта 2024Силовые структуры

На мать поступившего в российскую больницу с переломами младенца завели дело

В Истре на мать младенца, поступившего в больницу с переломами, завели дело
Начало событий в новости В Подмосковье после поступления младенца с переломами в больницу завели дело

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На мать двухмесячного ребенка, поступившего в больницу Истры с многочисленными переломами, завели уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Подмосковья.

По данным ведомства, 24-летняя женщина нарушала свои обязанности по воспитанию сына, не заботилась о его здоровье и жестоко обращалась с ним. Сейчас младенец находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается необходимая помощь со стороны врачей.

Ранее следователи также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Новорожденный с переломами рук, ребер и ключицы поступил в медицинское учреждение Московской области 3 марта. Уточняется, что его мать две недели принимала травмы сына за странный скрип.

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      Олеся Мицкевич
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