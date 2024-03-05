Россиянка две недели принимала переломы у новорожденного сына за скрип

Shot: мать из Истры две недели принимала переломы у сына за странный скрип

В подмосковной Истре 24-летняя мать две недели принимала переломы рук у новорожденного сына за странный скрип. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, россиянка с ребенком попали в больницу с диагнозом острый бронхит.

Во время сборов перед выпиской девушка начала надевать на малыша комбинезон, но надавила на руки и сломала их. Обращаться за помощью к врачам она не стала и отправилась домой.

Спустя пару дней отец мальчика во время купания заметил, что у него странно болтается правая рука. Мужчина решил самостоятельно попытаться ее вправить, однако вышло неудачно.

Только после этого молодые родители вызвали бригаду медиков. Те зафиксировали у ребенка не только переломы рук, но и ребер и ключицы. По словам матери, с переломами мальчик жил две недели, а его отец несколько раз заявлял, что тот «странно скрипит». Как именно у малыша были сломаны ребра и ключица, жительница Подмосковья не сумела ответить.

Малыша прооперировали, сейчас он идет на поправку. Его отец был задержан.

Ранее сообщалось, что жительница Тверской области годами избивала и морила голодом своих детей.