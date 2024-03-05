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15:37, 5 марта 2024Силовые структуры

В Подмосковье после поступления младенца с переломами в больницу завели дело

В Истре возбудили дело после поступления новорожденного с переломами в больницу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следователи завели уголовное дело после поступления двухмесячного ребенка с многочисленными переломами в больницу Истры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Дело возбуждено по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Родителей новорожденного мальчика допрашивают.

По данным следствия, младенец поступил в медицинское учреждение Подмосковья 3 марта. При осмотре врачи диагностировали у него переломы рук, ребер и ключицы. Как сообщает Teleram-канал Shot, с повреждениями мальчик жил две недели, а его 24-летняя мать принимала переломы рук сына за странный скрип.

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      Олеся Мицкевич
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