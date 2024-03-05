Названа безопасная частота употребления продуктов быстрого приготовления

Гастроэнтеролог Утюмова: продукты быстрого приготовления можно есть раз в месяц

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, как часто можно есть продукты быстрого приготовления без вреда для здоровья. Ее слова цитируют «Известия».

По словам Утюмовой, лапшу или пюре быстрого приготовления можно есть не чаще одного раза в месяц. При более частом употреблении ингредиенты, которые входят в состав этих продуктов, способны навредить организму, предупредила врач. Она уточнила, что стабилизаторы, такие как гуаровая камедь, вызывают отеки, а глутамат натрия, который добавляют для усиления вкуса, в больших количествах провоцирует тошноту, головную боль и рвоту.

Еще одной сомнительной добавкой Утюмова назвала патоку, которую добавляют в специи в качестве консерванта. Гастроэнтеролог объяснила, что в малых объемах она безопасна, но при злоупотреблении может спровоцировать диабет и ожирение.

Помимо этого, продукты быстрого приготовления, как правило, очень калорийные, продолжила Утюмова, в них почти нет клетчатки и слишком много соли. «Также подобная еда, как правило, содержит много насыщенных жиров, поэтому при частом употреблении может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — заключила врач.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какими продуктами можно заменить жирную, жареную пищу, а также выпечку и сладости. По ее словам, альтернативой этим продуктам является мясо, рыба, а также фрукты и злаки.