Силовые структуры
Неоднократно судимый мужчина сбежал из российской психбольницы
Из психбольницы в Екатеринбурге сбежал рецидивист
Обвиняемый по делу сбежал из Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге, где находился в ожидании судебно-психиатрической экспертизы по направлению суда. Об этом сообщает Е1.
Полицейские уже начали поиск беглеца.
Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мужчина ушел из здания российского медицинского учреждения 1 марта. Ранее он был неоднократно судим. Известно, что в 2013 году его приговорили к 13 годам колонии и выпустили по УДО под административный надзор. Сейчас рецидивист проходит в качестве обвиняемого по делу об уклонении от исполнения наказания.
Ранее рецидивист из Сургута сбежал от конвоиров через открытое окно в служебной машине.