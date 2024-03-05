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17:45, 5 марта 2024Силовые структуры

Неоднократно судимый мужчина сбежал из российской психбольницы

Из психбольницы в Екатеринбурге сбежал рецидивист

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Обвиняемый по делу сбежал из Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге, где находился в ожидании судебно-психиатрической экспертизы по направлению суда. Об этом сообщает Е1.

Полицейские уже начали поиск беглеца.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мужчина ушел из здания российского медицинского учреждения 1 марта. Ранее он был неоднократно судим. Известно, что в 2013 году его приговорили к 13 годам колонии и выпустили по УДО под административный надзор. Сейчас рецидивист проходит в качестве обвиняемого по делу об уклонении от исполнения наказания.

Ранее рецидивист из Сургута сбежал от конвоиров через открытое окно в служебной машине.

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      Олеся Мицкевич
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