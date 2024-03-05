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20:16, 5 марта 2024Ценности

Невестку Виктории Бекхэм раскритиковали в сети из-за откровенной детали в образе

Фото: Affinitypicture / BACKGRID / Legion-media.ru

Невестку дизайнера и бывшей участницы поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм американскую актрису Николу Пельтц раскритиковали в сети из-за откровенной детали в образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 29-летнюю женщину в сопровождении супруга Бруклина Бекхэма, когда они выходили из отеля в Париже. Для прогулки на публике Пельтц выбрала черный топ и прозрачные кружевные брюки с низкой посадкой, сквозь которые просвечивались трусы.

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Помимо этого, звезда примерила укороченную розовую шубу и туфли на платформе. В качестве аксессуаров родственница Бекхэм выбрала черную маленькую сумку на коротком ремешке. Ее избранник, в свою очередь, надел темно-синие штаны и белую рубашку.

Поклонники оценили внешний вид Пельтц в комментариях под материалом. «Ни одна порядочная женщина не станет так одеваться», «Если это настоящий мех, то она мерзкая», «Ей нужны нормальные штаны», «Кто-то сейчас копирует Бьянку Цензори», — высказались они.

В феврале невестка Виктории Бекхэм повторила ее старый образ и смутила пользователей сети. Супруга Бруклина Бекхэма вышла в свет вместе с возлюбленным в приталенной кожаной мотокуртке черно-белого цвета с голубой полосой итальянского модного дома Dolce & Gabbana.

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      Екатерина Ештокина
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