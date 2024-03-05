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06:47, 5 марта 2024Мир

В США призвали перебросить 80 тысяч военных

Макгрегор призвал перебросить 80 тысяч военных для защиты южной границы США

Фото: Unsplash

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что американским властям следует отправить тысячи военных для защиты южной границы США от мигрантов. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор призвал американские власти защитить границы США. «Необходимо перебросить 70-80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас», — подчеркнул он.

По мнению Макгрегора, война — последнее, в чем сейчас нуждаются Соединенные Штаты.

Ранее Макгрегор уличил администрацию Байдена в желании уничтожить США. Он напомнил выражение времен войны во Вьетнаме, гласящее: «чтобы спасти деревню, нам пришлось ее уничтожить». По мнению экс-советника Пентагона, в этом заключается актуальный план Вашингтона.

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      Марина Совина
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