В США призвали перебросить 80 тысяч военных

Макгрегор призвал перебросить 80 тысяч военных для защиты южной границы США

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что американским властям следует отправить тысячи военных для защиты южной границы США от мигрантов. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор призвал американские власти защитить границы США. «Необходимо перебросить 70-80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас», — подчеркнул он.

По мнению Макгрегора, война — последнее, в чем сейчас нуждаются Соединенные Штаты.

Ранее Макгрегор уличил администрацию Байдена в желании уничтожить США. Он напомнил выражение времен войны во Вьетнаме, гласящее: «чтобы спасти деревню, нам пришлось ее уничтожить». По мнению экс-советника Пентагона, в этом заключается актуальный план Вашингтона.