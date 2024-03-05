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14:43, 5 марта 2024Из жизни

Полицейские поймали преступника на унитазе в обворованном доме

В США полицейский спецназ поймал вора-домушника на унитазе в обворованном доме

Кадр: Lakewood Police Department

В США полицейские арестовали мужчину, который попытался обворовать дом, проник туда и решил воспользоваться туалетом. Об этом сообщает New York Post.

В ночь на 29 февраля полицейские города Лейквуд, штат Колорадо, получили информацию о том, что в одном из домов сработала сигнализация. Хозяева дома в этот момент отсутствовали.

На место прибыл спецназ. Когда бойцы ворвались в дом, они обнаружили подозреваемого на унитазе без штанов. «Я на толчке, чувак», — сообщил пойманный преступник направившему на него винтовку полицейскому. После этого вор-домушник поднял руки и сдался.

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Злоумышленнику предъявили обвинение в краже со взломом. «Знаете старую поговорку: "Был пойман со спущенными штанами"? Кто-то должен был напомнить ее обвиняемому, которого арестовали сегодня рано утром», — пошутил представитель департамента полиции Лейквуда.

В 2022 году сообщалось, что в Мексике грабитель попался полицейским, пока справлял нужду в туалете. Перед этим он ограбил пассажиров городского автобуса.

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      Никита Савин
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