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13:25, 16 ноября 2022Из жизни

Грабитель побежал справлять нужду и попался полиции на унитазе

В Мексике полицейские обнаружили ограбившего автобус мужчину на унитазе

Фото: Mexico State Police

В Мексике грабитель попался полицейским, пока справлял нужду в туалете. Об этом сообщает Excélsior.

Инцидент произошел в городе Метепек, штат Мехико. Преступник, которого звали Сауло Эстебан, сел в автобус, выхватил предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, отобрал у пассажиров восемь мобильных телефонов. После этого он выскочил из автобуса и скрылся. Сообщение об ограблении было срочно передано в полицию, и правоохранители начали в реальном времени осматривать район происшествия через камеры видеонаблюдения. Одна из них запечатлела Эстебана, который быстро шагал по улице, держась за ягодицу.

Вскоре ограбивший автобус мужчина вбежал в торговый центр. Прибывшие на место полицейские осмотрели помещения ТЦ и обнаружили Эстебана в туалете. Они вскрыли дверь кабинки и застали его сидящим на унитазе со смартфоном в руках. При нем обнаружили муляж пистолета и похищенные у пассажиров автобуса гаджеты.

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В мексиканском сегменте интернета налетчика-неудачника сравнили со знаменитым преступником Хосе де Хесусом Негрете Мединой по кличке Тигр из Санта-Хулии. Он прославился грабежами в Мехико и дерзким побегом из тюрьмы в 1905 году. Согласно легенде, полиция выследила его в доме любовницы, Медина почти ушел от погони, но стал жертвой внезапного приступа диареи. Правоохранители взяли его в поле, где он справлял нужду. В Мексике и сегодня популярна фраза «Не попадись, как Тигр из Санта-Хулии».

Ранее сообщалось, что в городе Себу на Филиппинах грабитель по ошибке напал на полицейского. Преступник попытался отобрать у сотрудника правоохранительных органов мобильный телефон, но сразу же сдался, узнав, с кем имеет дело.

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Никита Савин
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