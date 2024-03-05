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14:52, 5 марта 2024Бывший СССР

Вероятность проведения Азербайджаном военной операции в Армении оценили

Политолог Журавлев допустил проведение Азербайджаном военной операции в Армении

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вероятность проведения Азербайджаном военной операции в Армении есть, но она небольшая, считает политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он допустил такой сценарий в беседе с «Лентой.ру».

Ранее один из депутатов парламента Азербайджана заявил о необходимости проведения военной операции в Армении, пока Ереван лишен тяжелого вооружения, чтобы присоединить к территории страны восемь сел.

«Об этом (о вероятности начала военной операции — прим. «Ленты.ру») надо спрашивать [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, то есть рискнут ли турки, потому что французы в стороне не останутся. С другой стороны, французы воевать за армян не будут. Они будут политически поддерживать, оружие дадут, но сами воевать не будут, они даже свои африканские колонии контролировать внятно не хотят. Поэтому вероятность есть, но она небольшая, потому что она [военная операция] вызовет некоторые международные дестабилизации, которые не в радость Азербайджану пойдут. Они же, как мы, сырьевая страна. Вот, не захочет Европа азербайджанскую нефть покупать. Что будет?» — высказался Журавлев.

Сейчас в Баку будут ждать и смотреть, как на подобное выступление отреагирует мир, убежден политолог.

Недаром это сказал депутат, он должен проверить, как реагировать будут. Мы с вами сейчас скажем, потом выступит официальный представитель Армении — что он скажет, мы с вами понимаем, но потом-то выступит официальный представитель Франции, США, ООН. Они этого сейчас ждут

Дмитрий Журавлевполитолог

Ранее МИД Азербайджана обвинил Армению в создании угроз для переговорного процесса. По словам главы дипломатического ведомства Джейхуна Байрамова, заключению мирного соглашения может помешать стремительное вооружение и агрессивная риторика Еревана.

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