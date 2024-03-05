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НХЛ - регулярный чемпионат
09:26, 5 марта 2024Спорт

Панарин повторил рекорд Гретцки за «Рейнджерс»

Панарин повторил рекорд Гретцки по результативным передачам за «Рейнджерс»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился новым клубным достижением. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Флориды Пантерс» (2:4) Панарин отметился результативной передачей. Он довел общее число ассистов за сезон-2023/2024 регулярного чемпионата НХЛ до 50.

Таким образом Панарин провел третий сезон подряд с таким показателем и стал третьим игроком в истории клуба, кому удалось добиться такого результата. Он повторил рекорд канадцев Уэйна Гретцки и Марка Мессье.

Всего в текущем сезоне Панарин набрал 85 очков (35 заброшенных шайб и 50 передач) в 62 матчах. Россиянин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт 32-летнего россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.

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