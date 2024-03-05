СК опубликовал видео с места падения лифта с 13 пассажирами в Петербурге

СК опубликовал видео с места падения лифта с 13 пассажирами в Шушарах

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места падения лифта с пассажирами в Шушарах. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видно, как оперативники осматривают шахту лифта и фиксируют увиденное на мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что по факту падения лифта было возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Оперативники допрашивают свидетелей, изучают документацию и выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 5 марта. В многоквартирном доме в Шушарах из-за перегрузки рухнул лифт с пассажирами. В результате ЧП пострадали три взрослых и один восьмилетний ребенок. У несовершеннолетнего врачи диагностировали ушиб правого голеностопного сустава.

