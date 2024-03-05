Питерские чиновники раскрыли причину закупки билетов на концерт Орбакайте

Питерские чиновники заявили, что закупили билеты на концерт Орбакайте к 8 Марта

Администрация поселка Левашово под Санкт-Петербургом закупила билеты на концерт певицы Кристины Орбакайте в качестве подарка местным жителям к 8 Марта. Об этом сообщает издание «Абзац».

Представители местного самоуправления сообщили, что билеты были приобретены на бюджетные деньги по инициативе местных жителей. «Администрация выделила средства, чтобы поздравить их с праздником, дать возможность им стать зрителями праздничного шоу и получить массу положительных эмоций», — заявили они.

Билеты на шоу Орбакайте в Большом концертном зале «Октябрьский» были в свободной продаже, отметил источник.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт Орбакайте. Кроме того, чиновники из поселка Усть-Ижора под Санкт-Петербургом потратили миллион рублей на выступление артистки.