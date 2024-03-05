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06:02, 5 марта 2024Экономика

Раскрыты траты россиян на подарки к 8 Марта

Fix Price и РОМИР: 51% россиян планируют потратить на 8 Марта не более 3 тысяч

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Больше половины россиян, 51 процент, планируют потратить на подарки к Международному женскому дню — 8 Марта не более трех тысяч рублей. Это следует из совместного исследования Fix Price и РОМИР, результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос показал, что Международный женский день в этом году собираются отмечать только 68 процентов россиян. Большая часть опрошенных ответили, что проведут этот день у себя дома (51 процент). В гости к друзьям или родственникам хотят пойти 38 процентов россиян, 13 процентов отметят праздник с коллегами в офисе, 12 процентов пойдут в ресторан, 10 процентов отправятся за город, а 9 процентов посетят театр, кино или концерт.

Что касается подарков и расходов на них, то 51 процент опрошенных сообщили, что планируют потратить на подарки женщинам до трех тысяч рублей, 19 процентов хотели бы уложиться в бюджет от трех до пяти тысяч, а 18 процентов сообщили, что потратят более пяти тысяч рублей.

В топ-3 самых популярных ответов на вопрос, что вы собираетесь дарить женщинам на 8 Марта, вошли цветы (52 процента), сладости (42 процента) и косметика и парфюмерия (37 процентов). 18 процентов подарят сертификаты на процедуры, 16 процентов — деньги, а 15 процентов — украшения

исследование Fix Price и РОМИР

Результаты опроса также показали, что дарить подарки самим себе — не самая распространенная практика у россиянок. Лишь 33 процента ответили, что обычно дарят себе что-то в честь 8 Марта, тогда как 56 процентов не покупают что-то специально в этот праздник.

Также согласно результатам исследования, 77 процентов россиянок «полностью согласны» и «скорее согласны» с утверждением, что женщины в России имеют равные экономические права и возможности с мужчинами, тогда как не согласны с этим утверждением 23 процента. Примечательно, что наибольший процент несогласных — россиянки в возрасте 55-64 лет (30 процентов), а наименьший — среди тех, кому 25-34 лет (19 процентов).

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2 марта 2024

Ранее стало известно, что траты к Международному женскому дню — 8 Марта у россиян примерно на 30 процентов больше, чем ко Дню защитника Отечества — 23 Февраля.

За несколько дней до 23 Февраля растут траты россиян на алкоголь, косметику и электронику. Сокращаются в эти дни расходы в категориях «Стройматериалы» и «Товары для дома и ремонта». Накануне 8 Марта больше всего растут траты на цветы, ювелирные украшения и косметику.

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      Алена Шевченко
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