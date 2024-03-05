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09:19, 5 марта 2024Россия

Появились подробности об обстреле ВСУ железнодорожной станции в Курской области

РЖД: в результате обстрела станции Глушково инфраструктура не повреждена

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) железнодорожной станции Глушково в Курской области повреждения инфрастркутуры не зафиксировали. Подробности об украинской атаке привели в РЖД, передает РИА Новости.

Там уточнили, что движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме. Среди железнодорожников и пассажиров никто не пострадал.

Украина обстреляла железнодорожную станцию в Курской области во вторник, 5 марта. Там начался пожар, его уже потушили. Всего со стороны ВСУ насчитали девять прилетов по станции, они повредили линии электропередачи, из-за чего без электричества осталась сама железнодорожная станция и населенный пункт Кульбаки.

В ночь на вторник, 5 марта, ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область — там системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. О пострадавших не сообщалось.

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      Анастасия Шейкина
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