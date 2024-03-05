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09:39, 5 марта 2024Бывший СССР

Премьер-министр Армении отправился в Египет с официальным визитом

Премьер Армении Пашинян отправился в Египет с официальным двухдневным визитом

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Египет с двухдневным официальным визитом, об этом передает ТАСС

«В рамках визита премьер-министр проведет встречу в президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Пашинян, как заявляет пресс-служба, планирует встретиться с генеральным секретарем Лиги арабских государств и с другими официальными лицами и представителями духовенства.

Ранее премьер-министр Армении заявлял об одиночестве Армении. По его словам, страна была одинока в решении вопроса Карабаха с саммита ОБСЕ 1996 года, не получала поддержки с 1996 года, когда вынуждена была наложить вето на документ по проблеме Карабаха на Ассамблее ОБСЕ в Лиссабоне.

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      Валентин Карант
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