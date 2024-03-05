Президент Бразилии рассказал об отношениях с Путиным и Медведевым

Лидер Бразилии Лула да Силва заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым

Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва рассказал о хороших отношениях, которые он поддерживает с российским руководством. В частности, он подчеркнул положительное отношение к президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Видеозапись его речи публикует Metrópoles на своем YouTube-канале.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым», — заявил он.

Лула да Силва обратил особое внимание на инициативу России по вступлению Бразилии в Совет Безопасности ООН на постоянной основе. По его словам, что очень важный политический момент, который был высоко оценен в латиноамериканской стране.

«Это был очень важный политический момент, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности ООН», — отметил бразильский президент.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей предложил провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины. По прогнозам, Лула да Силва не собирается принимать участие в мероприятии из-за хороших отношений, которые Бразилиа поддерживает с Москвой и Пекином.