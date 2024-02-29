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09:50, 29 февраля 2024Мир

Президент Аргентины захотел провести саммит в поддержку Украины

La Nación: президент Аргентины Милей запланировал саммит в поддержку Украины

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей запланировал провести саммит латиноамериканских государств в знак поддержки Украины. Об этом сообщает аргентинское издание La Nación.

«На встрече, которую они провели наедине, и где обсуждалась помощь Украине, Милей пообещал своему коллеге [президенту Украины Владимиру Зеленскому] организовать региональную конференцию в поддержку политической и дипломатической битвы, которую украинцы ведут уже почти два года», — отмечает издание.

Уже полтора месяца Министерство иностранных дел (МИД) Аргентины прилагает усилия для проведения этой встречи. По данным La Nación, она запланирована на второй квартал 2024 года.

При этом, подчеркивает издание, вероятное отсутствие на саммите «важнейших» лидеров ставит под сомнение успех инициативы. Одним из них является Луис Инасио Лула да Силва, президент Бразилии которая входит в БРИКС наряду с Россией и Китаем.

Во время турне украинского лидера его бразильский коллега «избегал фото с Зеленским», подчеркивает газета.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что власти Аргентины настроены на взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.

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      Лина Пивоварова
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