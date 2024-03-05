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21:02, 5 марта 2024Забота о себе

Психолог указала на главную провоцирующую ссоры ошибку

Психолог Дугенцова назвала желание показать характер главной ошибкой в ссорах

Фото: Voronaman / Shutterstock / Fotodom

Психолог Дарья Дугенцова указала на роковую ошибку, провоцирующую частые ссоры и усугубляющую конфликт между партнерами. Ее слова приводит издание NEWS.ru.

Дугенцова назвала главной ошибкой желание показать свой характер во время выяснения отношений. Таким образом, по ее мнению, многие же пары усугубляют ситуацию, стремясь. Для урегулирования конфликта супругам, наоборот, необходимо прислушиваться к аргументам и желаниям партнера, считает она.

«Не стоит обвинять человека и припоминать ему все совершенные ошибки в жизни. Угрозы и манипуляции не приведут ни к чему хорошему. Важно донести свои мысли и переживания и при этом не забывать вести конструктивный диалог», — уверяет психолог.

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Во время конфликта также важно прийти к конструктивному диалогу, чтобы услышать друг друга, рассказать о переживаниях и найти выход из сложившейся обстановки, подытожила Дугенцова.

Ранее психолог Екатерина Секацкая подсказала способы избежать выгорания. Она предупредила: если не бороться с этим состоянием, оно приводит к истощению моральных и физических сил, снижению энергии и ухудшению здоровья.

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      Вера Владзиевская
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