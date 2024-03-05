Путин объяснил необходимость производить больше томатов

Путин: нужно увеличивать производство томатов параллельно с ростом потребления

Рост производства томатов должен сопутствовать наращиванию их потребления, чтобы не пришлось просить дружественные страны о срочных поставках продукции, объяснил президент России Владимир Путин во время беседы с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Это хорошо, что рост потребления. Только тогда нужно тогда будет обеспечить рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции, как по некоторым другим видам, или из других стран срочно нам поставить ту или иную продукцию», — цитирует его агентство.

Ранее российские власти на фоне значительного роста цен на куриные яйца, который объясняли в том числе выросшим потреблением, обнулили пошлины на ввоз этого вида продукции из-за рубежа. Мера была введена на срок с 1 января по 30 июня 2024 года. Поставлять яйца начали в РФ в том числе из Турции.