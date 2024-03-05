Путин рассказал о расширении поставок сельхозпродукции из России за рубеж

Путин: российская сельхозпродукция направляется в 150 стран мира

Зарубежные поставки продукции российских сельхозпредприятий расширяются. Об этом в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Где-то примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности. И рынок расширяется», — сказал глава государства. Он отметил, что объемы экспорта продукции из России растут не только на фоне наращивания ее производства, но и из-за ее высокого качества.

Путин добавил, что в отрасли остались нерешенные вопросы и проблемы. «Наверное, на что-то нужно обратить особое внимание, на чем-то нужно его сосредоточить, отточить те механизмы, которые предлагаются и используются в последние годы, может быть, что-то добавить», — заметил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна призовет Еврокомиссию (ЕК) к введению полного запрета поставок продовольствия из России и Белоруссии. «Я убежден, что совместное европейское решение будет более эффективным, чем отдельные решения стран региона», — сказал он.

