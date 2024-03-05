Пытавшийся сжечь супругу и ее любовника россиянин предстанет перед судом

В КЧР перед судом предстанет житель, пытавшийся сжечь супругу и ее любовника

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) перед судом предстанет 55-летний местный житель, который попытался сжечь супругу и ее любовника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина обвиняется в покушении на двух лиц и повреждении имущества путем поджога. По версии следствия, ночью 17 декабря 2023 года фигурант узнал об измене супруги и решил расправиться с ней и ее любовником. Для этого он пришел к дому соперника, где, как полагал, находится и его жена, облил строение бензином, поджег его и скрылся.

Потерпевшему удалось выбраться из горящего дома, женщины на тот момент с ним не было. Фигуранта задержали и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что заказавший расправу над женой пенсионер МВД получил 17 лет колонии.