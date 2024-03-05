Раскрыто имя исполнительницы гимна РФ на матче сборной вместо Гагариной

Певица Пелагея исполнит гимн РФ на матче сборной вместо Полины Гагариной

Раскрыто имя певицы, которая исполнит гимн России перед матчем между сборными РФ и Сербии вместо Полины Гагариной. Об этом сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин, передает ТАСС.

Отмечается, что на стадионе будет выступать певица Пелагея. Помимо нее, перед 25 тысячами зрителей споют Григорий Лепс, участник «Евровидения» 2018 года от Армении Севак Ханагян и сербский певец Марко Радинович.

Ранее сообщалось, что Гагарина не сможет принять участие в исполнении гимна России перед матчем, который состоится 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Отмечалось, что в этот же день у исполнительницы запланировано выступление на частном мероприятии, заказ на которое поступил еще в ноябре прошлого года. Гагарина планировала изменить время своего концерта на корпоративе, чтобы успеть на стадион, однако заказчики пригрозили ей неустойками.