Гагарина отказалась от исполнения гимна РФ на матче сборной России

Гагарина отказалась от исполнения гимна на мачте сборной России с Сербией

Российская эстрадная певица Полина Гагарина отказалась от исполнения гимна России перед матчем между сборными РФ и Сербии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Игра российской сборной против сербских футболистов состоится 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. В этот же день у исполнительницы запланировано выступление на частном мероприятии, заказ на которое поступил еще в ноябре прошлого года.

После того как Гагарину пригласили исполнить гимн на матче, она сначала согласилась и попыталась изменить время своего выступления на корпоративе, чтобы успеть посетить две площадки за день. Однако заказчики частного мероприятия отказались пойти ей навстречу и, по словам ее директора, пригрозили ей неустойками по заключенному ранее договору.

В результате Гагариной пришлось отказаться от выступления на стадионе перед 25 тысячами зрителей. Сейчас организаторы матча экстренно ищут ей замену. Известно, что среди других артистов, которые споют 21 марта перед стартовым свистком игры сборной, утверждены Григорий Лепс и участник «Евровидения» 2018 года от Армении Севак Ханагян.

Ранее Полина Гагарина рассказала о болезненном опыте участия в шоу «Голос».