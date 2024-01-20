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16:48, 20 января 2024Культура

Полина Гагарина рассказала о болезненном опыте в шоу «Голос»

Гагарина призналась в болезненном опыте участия в шоу «Голос» из-за Преснякова

Для певицы Полины Гагариной опыт участия в шоу «Голос» оказался болезненным. Об этом со ссылкой на заявление артистки пишет «Газета.Ru».

На протяжении прошлого сезона участницы проекта пели с Гагариной, «целовали и обнимали ее», а затем выбирали в качестве наставника Владимира Преснякова, объяснила она. По этой причине исполнительница даже не хотела петь дуэтом с Анастасией Паньшиной, которая перепела ее хит «Спектакль окончен», хотя сам кавер оценила.

Впоследствии Гагарина все же спела с девушкой, поставив условие, что заберет ее в свою команду. Однако молодая исполнительница обратилась за наставничеством к Преснякову, объяснив, что это было ее давней мечтой. Победительница «Фабрики звезд-2» после этого удалилась за кулисы, а ситуацию в шутку назвала «абьюзом».

Ранее звезда четвертого сезона «Фабрики звезд» Надежда Игошина рассказала, что получила психологическую травму во время участия в проекте. После выпуска песни «Кому какое дело» участники шоу усомнились, что голос в композиции принадлежит ей. Такие слова стали для девушки ударом, вспоминала она впоследствии в интервью.

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      Лилиана Набиуллина
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