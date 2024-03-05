Раскрыты сроки возвращения в строй атомной подлодки «Волк»

ТАСС: атомная подлодка «Волк» вернется в строй в 2028 году

Атомную подводную лодку (АПЛ) «Волк» проекта 971 планируется вернуть в строй в 2028 году. Соответствующие сроки ТАСС раскрыл источник в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время приписанная к Северному флоту России субмарина проходит ремонт и глубокую модернизацию. «По существующим планам, возвращение "Волка" в "стаю" планируется на 2028 год», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время в составе 24-й («звериной») дивизии подводных сил Северного флота находятся подлодки проекта 971 «Пантера», «Вепрь» и «Гепард».

В январе в публикации американского издания The National Interest утверждалось, что АПЛ проекта 971 вызывают беспокойство у Военно-морских сил США.