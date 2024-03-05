Россиянам назвали два главных принципа снятия стресса после тяжелой недели

Психотерапевт Крашкина назвала планирование досуга принципом хорошего отдыха

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина подсказала два главных принципа, которые помогут расслабиться и снять стресс на выходных. Ее слова цитируют «Известия».

Первым принципом Крашкина назвала правило превентивности. Она пояснила: планирование качественного досуга, который позволит снять напряжение после тяжелой недели, нужно осуществлять заранее, то есть в будние дни придумать, как отдохнуть, порадовать себя или отвлечь в выходные.

Второй принцип хорошего отдыха, продолжила психотерапевт, — это результативность. По словам Крашкиной, он означает, что любая деятельность, запланированная на выходные, должна иметь какой-то результат. Он может быть совсем небольшим, но осязаемым и четким, подчеркнула специалистка. Она объяснила, что можно запланировать досмотреть фильм или 15 минут позаниматься спортом. В обоих случаях получение запланированного результата даст ощущение завершенности и того, что выходные не прошли зря, заключила врач.

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