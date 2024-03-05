Врач назвала способы побороть синдром хронической усталости

Побороть синдром хронической усталости (СХУ) помогут физиопроцедуры и коррекция нарушений сна, заявила невролог Центральной поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной Диана Гассиева. Основные методы профилактики и терапии распространенного заболевания нервной системы она назвала «Ленте.ру».

Гассиева обратила внимание, что причины развития СХУ до конца неизвестны, а также есть проблемы в ранней диагностике этого заболевания. Согласно одной из распространенных теорий, важную роль в появлении хронической усталости играют вирусы Эпштейна-Барра, вирус Коксаки типа В, вирусы гепатита C, герпеса VI типа, коронавирусы, включая SARS-CoV-2, риновирусы, ретровирусы, цитомегаловирус, энтеровирусы. По словам невролога, специалисты выделяют и другие причины, такие как генетическая предрасположенность, недостаток микро- и макронутриентов, нарушения обмена магния, фосфора и избыточное накопление в организме тяжелых металлов (алюминия, ртути и других).

При этом врач подчеркнула, что важно отличать патологическое состояние от обычной усталости, спровоцированной стрессом, умственными и физическими нагрузками. К симптомам СХУ она отнесла ощущение обессиленности и снижение работоспособности на 50 процентов и более даже после незначительной нагрузки, наблюдающиеся не менее полугода. «Заболевание может сопровождаться повышением температуры до 37-38 градусов, увеличением и болезненностью лимфоузлов; болью в мышцах и суставах, нарушениями снам, ухудшением памяти, депрессией. Также человек с СХУ может столкнуться с нарушениями функции мочеполовой системы, ЖКТ, снижением аппетита, аритмией, ощущением нехватки воздуха», — добавила Гассиева.

В качестве наиболее эффективных мер профилактики синдрома хронической усталости невролог выделила прежде всего соблюдение режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки.

На сегодняшний день нет зарегистрированных лекарств, предназначенных для лечения этого синдрома, поэтому рекомендованными методами терапии СХУ являются коррекция нарушений на, психотерапия и различные физиопроцедуры, такие как лечебная физкультура с поэтапным увеличением нагрузки, акупунктура, расслабляющий массаж, бальнеотерапия Диана Гассиева невролог

При этом Гассиева призвала избегать процедур и препаратов, эффективность которых в лечении этого заболевания научно не доказана, например, противовирусных препаратов, иммунодепрессантов, иммуномодуляторов, различных диет, БАДов. Вовремя выявить причину недомогания и вернуться к полноценной жизни поможет лишь незамедлительное обращение к квалифицированным специалистам, добавила врач.

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