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11:21, 5 марта 2024Забота о себе

Россиянам перечислили пять кажущихся полезными продуктов

Эндокринолог Резвых: мюсли и сладкие творожки ошибочно считаются полезными

Фото: Unsplash

Эндокринолог Анастасия Резвых перечислила пять популярных продуктов, которые россияне ошибочно считают полезными. Ее слова цитирует телеканал «Санкт-Петербург».

Резвых назвала «одним из главных ЗОЖ-оборотней» мюсли. По ее словам, вопреки расхожему мнению, это продукт высококалорийный — из-за вымоченных в сиропе ягод и фруктов. Также врач обратила внимание на сладкие творожки, которые не имеют отношения к здоровому питанию, поскольку в них содержится большое количество сахара.

Еще один зверь, затаившийся под маской правильного продукта, — каши быстрого приготовления: овсяные, гречневые, льняные, да еще и с фруктовыми добавками. Технология производства этих каш практически не оставляет в них полезных микроэлементов

Анастасия Резвыхэндокринолог
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Ошибочно полагать, что полезны пакетированные соки, продолжила эндокринолог. Особенно с толку сбивает надпись «стопроцентно натуральные». Пить их можно, но в очень ограниченном количестве, отметила Резвых. Вместо пакетированного и переполненного сахаром сока лучше выбрать свежевыжатый, резюмировала она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях употребления белого хлеба. В частности, привычка есть этот продукт в больших количествах может спровоцировать аутоиммунные заболевания.

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      Вера Владзиевская
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