Врач рассказал об опасных последствиях чрезмерного употребления белого хлеба

Диетолог Гинзбург: чрезмерное употребление белого хлеба может привести к подагре

Чрезмерное употребление белого хлеба из просеянной пшеничной муки может привести к развитию подагры и ряда других серьезных заболеваний, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Об опасных последствиях увлечения продуктами из белой муки специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам Гинзбурга, хлеб из просеянной муки практически не имеет пищевой ценности, но его гликемический индекс достаточно высокий. В непросеянной муке пищевых волокон в три раза больше, чем в той, из которой изготавливают белый хлеб, подчеркнул врач.

Крахмал из белого хлеба довольно быстро расщепляется на глюкозу, которая очень быстро всасывается, в результате повышается уровень сахара в крови. Развивается метаболический синдром. Это болезни современного образа жизни: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли, подагра Михаил Гинзбург врач-диетолог

Диетолог рекомендовал вместо белого употреблять хлеб из муки грубого помола, ржаной, цельнозерновой и многозлаковый. «Хорошей альтернативой является серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей. Такой хлеб медленнее усваивается, его гликемический индекс ниже», — подытожил Гинзбург.

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